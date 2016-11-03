В Армении обеспокоены ростом актов ЕСПЧ против страны

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Количество актов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) против Армении - беспокоящий фактор как с финансовой, так и системной точек зрения.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.am, об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татоян в ходе слушаний в комиссиях Национального Собрания по проекту госбюджета на 2017 год.

Комментируя вопрос депутата парламентской фракции партии "Процветающая Армения" Микаэла Мелкумяна, А.Татоян отметил, что количество актов ЕСПЧ против Армении вызывает обеспокоенность.

"Это не так, что наша страна находится на первом месте по этому показателю, но, тем не менее, это беспокоящее обстоятельство", - отметил он.

По его словам, фиксируется много нарушений в связи с судебными следствиями.