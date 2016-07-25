​В Армении объявлен в розыск глава оппозиционной партии

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Руководитель армянской оппозиционной организации "Учредительный парламент" Гарегин Чукасзян объявлен в розыск, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

По решению Следственного комитета Армении, Гарегин Чукасзян находился под подпиской о невыезде в связи с обвинениями по подготовке массовых беспорядков в стране в 2015 году. Однако руководитель "Учредительного парламента" сменил место жительства, не уведомив орган предварительного следствия. Таким образом, СК Армении предписал взять Чукасзяна под арест и объявить его в розыск.

Наряду с этим шести гражданам Армении предъявлены обвинения в применении насилия в отношении сотрудников полиции во время беспорядков в Ереване.

По данным следствия, в результате столкновения между демонстрантами и полицейскими 20 июля на улице Хоренаци за медпомощью в больницы обратились 62 человека, получившие телесные повреждения разной степени тяжести. Из них 37 - полицейские, 25 - гражданские лица.

Напомним, что 17 июля вооруженная группа захватила здание полиции в Ереване. В ходе захвата участники группы убили полицейского и ранили четырех человек. Они требуют освободить координатора армянской оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме того, члены вооруженной группы требуют отставки президента и правительства.