В Армении объявили в розыск экс-министра

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Бывшему министру охраны природы Армении Араму Арутюняну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Согласно обвинению, экс-министр Арам Арутюнян, который также занимал должность председателя межведомственной комиссии по формированию общественного права на участки недр, содержащих полезные ископаемые стратегического значения, в 2007 году выдал армянской предпринимательнице Сильве Амбарцумян 10 специальных лицензий, потребовав и получив от нее взятку в размере 14 млн долларов.

Сильва Амбарцумян обналичила со своего банковского счета 6 млн долларов и через знакомых передала эту сумму Араму Арутюняну. Остальную часть взятки (8 млн долларов) Арутюнян получил посредством перечисления на счета своих близких в ОАЭ и перечислил средства на банковский счет международной организации в Швейцарии.

В настоящее время Арам Арутюнян объявлен в розыск. Следствие представило ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана об избрании меры пресечения в виде ареста.