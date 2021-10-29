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В Армении новорожденный ребенок умер от COVID-19

В Армении новорожденный ребенок умер от COVID-19 В Ереване одномесячный ребенок скончался от последствий коронавируса.
В регионе
29 октября 2021 г. 21:20
В Армении новорожденный ребенок умер от COVID-19

В Ереване одномесячный ребенок скончался от последствий коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

"В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы "Мурацан" сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка", - написала Даниелян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что малыш был доставлен в больницу 19 октября, а 26-го его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У ребенка была коронавирусная инфекция", - уточнила представитель медуниверситета.

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