В Армении новорожденный ребенок умер от COVID-19

В Ереване одномесячный ребенок скончался от последствий коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.
"В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы "Мурацан" сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка", - написала Даниелян на своей странице в
Она отметила, что малыш был доставлен в больницу 19 октября, а 26-го его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"У ребенка была коронавирусная инфекция", - уточнила представитель медуниверситета.