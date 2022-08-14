В Ереване произошел мощный взрыв в ТЦ, есть пострадавшие

В столице Армении Ереване произошел взрыв.

В столице Армении Ереване произошел взрыв.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, инцидент зафиксирован в торговом центре "Сурмалу". После взрыва, который привел к значительным разрушениям, в здании возник пожар. Сообщается, что под завалами остается значительное число людей. Также нанесен ущерб автомобилям и прилегающим торговым объектам.

Причина инцидента и точное количество пострадавших неизвестно. На место происшествия привлечены бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Дым от пожара виден за несколько километров. Жителей призывают оставаться дома ввиду наличия угрозы второго взрыва.