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В Ереване произошел мощный взрыв в ТЦ, есть пострадавшие

В Ереване произошел мощный взрыв в ТЦ, есть пострадавшие В столице Армении Ереване произошел взрыв.
В регионе
14 августа 2022 г. 14:19
В Ереване произошел мощный взрыв в ТЦ, есть пострадавшие

В столице Армении Ереване произошел взрыв.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, инцидент зафиксирован в торговом центре "Сурмалу". После взрыва, который привел к значительным разрушениям, в здании возник пожар. Сообщается, что под завалами остается значительное число людей. Также нанесен ущерб автомобилям и прилегающим торговым объектам.

Причина инцидента и точное количество пострадавших неизвестно. На место происшествия привлечены бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Дым от пожара виден за несколько километров. Жителей призывают оставаться дома ввиду наличия угрозы второго взрыва.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda partlayış olub, xeyli sayda xəsarət alan var

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