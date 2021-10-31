В Армении непривитые граждане будут лечиться за свой счет

Не исключено, что с 1 декабря непривитые граждане будут лечиться от коронавируса за свой счет.

Не исключено, что с 1 декабря непривитые граждане будут лечиться от коронавируса за свой счет.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в интервью пресс-службе правительства заявила начальник отдела неинфекционных заболеваний и эпидемиологии внутрибольничных инфекций Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Ромела Абовян.

"Не исключено, что с 1 декабря непривитые граждане будут лечиться от коронавируса за свой счет. Как отмечают международные компании, опыт других стран также показывает, что прививки – это наиболее эффективное средство для контроля над этим заболеванием", - сказала она.

Абовян отметила, что пока вопрос локдауна не обсуждается. "В результате изучения опыта других стран стало очевидно, что действующие в настоящее время ограничения намного эффективнее", - заключила она.