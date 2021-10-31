О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении непривитые граждане будут лечиться за свой счет

В Армении непривитые граждане будут лечиться за свой счет Не исключено, что с 1 декабря непривитые граждане будут лечиться от коронавируса за свой счет.
В регионе
31 октября 2021 г. 00:45
В Армении непривитые граждане будут лечиться за свой счет

Не исключено, что с 1 декабря непривитые граждане будут лечиться от коронавируса за свой счет.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в интервью пресс-службе правительства заявила начальник отдела неинфекционных заболеваний и эпидемиологии внутрибольничных инфекций Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Ромела Абовян.

"Не исключено, что с 1 декабря непривитые граждане будут лечиться от коронавируса за свой счет. Как отмечают международные компании, опыт других стран также показывает, что прививки – это наиболее эффективное средство для контроля над этим заболеванием", - сказала она.

Абовян отметила, что пока вопрос локдауна не обсуждается. "В результате изучения опыта других стран стало очевидно, что действующие в настоящее время ограничения намного эффективнее", - заключила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda dekabrdan bəzi sakinlər COVID-19-dan öz vəsaitləri ilə müalicə olunacaqlar

Другие новости из категории

Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма 3+3 на Южном Кавказе
Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска механизма "3+3" на Южном Кавказе
30 октября 2021 г. 22:43
Exit poll: Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси
Exit poll: Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси
30 октября 2021 г. 20:22
В Грузии завершился второй тур выборов в местные органы власти
В Грузии завершился второй тур выборов в местные органы власти
30 октября 2021 г. 20:05
В России за сутки выявили новый антирекорд случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили новый антирекорд случаев заражения коронавирусом
30 октября 2021 г. 13:26
В Армении с первого ноября вновь будет действовать масочный режим
В Армении с первого ноября вновь будет действовать "масочный режим"
30 октября 2021 г. 12:20
В Армении за сутки от коронавируса умерли 52 человека
В Армении за сутки от коронавируса умерли 52 человека
30 октября 2021 г. 12:09
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 10 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 10 тыс. человек
30 октября 2021 г. 10:52
На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре
На Чукотке четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре
30 октября 2021 г. 10:45
В Грузии стартовал второй тур местных выборов
В Грузии стартовал второй тур местных выборов
30 октября 2021 г. 08:10
В Армении увеличилось количество детей, инфицированных штаммом дельта
В Армении увеличилось количество детей, инфицированных штаммом "дельта"
30 октября 2021 г. 06:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi