В Армении неизвестный расстрелял участников траурной церемонии, шестеро ранены

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Армении в селе Шамирам неизвестный расстрелял участников траурной церемонии, 6 человек ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал директор медцентра Артур Ованисян.

По его словам, у троих ранения грудной клетки, их состояние оценивается как тяжелое.

Сообщается, что около больницы, где размещены раненые, установлена усиленная охрана.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения 3 человека погибли, 6 ранены.