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    В Армении неизвестный расстрелял участников траурной церемонии, шестеро ранены

    ​Сообщается, что около больницы, где размещены раненые, установлена усиленная охрана

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Армении в селе Шамирам неизвестный расстрелял участников траурной церемонии, 6 человек ранены.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал директор медцентра Артур Ованисян.

    По его словам, у троих ранения грудной клетки, их состояние оценивается как тяжелое.

    Сообщается, что около больницы, где размещены раненые, установлена усиленная охрана.

    Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения 3 человека погибли, 6 ранены.

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