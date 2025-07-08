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В Армении в ходе заседания парламента произошла драка между депутатами

В Армении в ходе заседания парламента произошла драка между депутатами В парламенте Армении произошла драка после выступления депутата оппозиционной фракции "Армения" Артура Саргсяна, которого хотят лишить неприкосновенности и арестовать по делу о попытке силового захвата власти и подготовке теракта.
В регионе
8 июля 2025 г. 10:54
В Армении в ходе заседания парламента произошла драка между депутатами

В парламенте Армении произошла драка после выступления депутата оппозиционной фракции "Армения" Артура Саргсяна, которого хотят лишить неприкосновенности и арестовать по делу о попытке силового захвата власти и подготовке теракта.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в прямом эфире заявила депутат от фракции "Армения" Кристине Варданян.

Саркисян заявил, что обвинения Генпрокуратуры в его адрес являются ложными, а его преследование – политическим.

"В демократических странах много случаев, когда генпрокурор приходит в парламент, осознавая, что у него нет гарантий на удовлетворение ходатайства (о лишении депутата неприкосновенности). Но мы в беспрецедентном бастионе демократии, конкретнее – бастионе диктатуры. Здесь все заранее решеное, записано, утверждено", - сказал он.

По ее словам, Саргсян после выступления сказал, что намерен уйти домой и ждать решения там, к нему подбежал член провластной фракции "Гражданский договор" Ваге Галумян и началась потасовка.

После того, как Саргсян покинул зал заседаний Национального собрания, в зал ворвались также помощники депутатов правящей партии и попытались напасть на Саркисяна. В зал также ворвались сотрудники Службы госохраны, чтобы разнять их.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda parlamentdə deputatlara hücum ediblər

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