В Армении не могут назначить нового министра юстиции из-за нехватки кадров

Министр экономики Армении Геворк Папоян признал, что правящая партия "Гражданский договор" столкнулась с кадровыми трудностями при выборе нового главы Минюста.

Министр экономики Армении Геворк Папоян признал, что правящая партия "Гражданский договор" столкнулась с кадровыми трудностями при выборе нового главы Минюста.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он сказал журналистам.

Он сказал, что нехватка кадров - это обычная проблема.

"Но у нас есть кандидаты, и их немало. Однако некоторые из тех, кто мог бы успешно возглавить Минюст, отказались от предложения из-за своей текущей занятости", - пояснил он.

Папоян заверил, что у партии есть другие кандидаты, которые вскоре будут представлены. При этом он подчеркнул, что новый министр юстиции может не быть членом партии, но обязательно станет частью политической команды.

Напомним, что бывший министр юстиции Григор Минасян подал в отставку 1 октября под давлением депутатов правящей фракции, которые инициировали сбор подписей с требованием его ухода.