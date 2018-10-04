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    В Армении назначили трех новых министров

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых глав МЧС, министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а также министерства транспорта, связи и информационных технологий.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

    "Назначить Феликса Цолакяна министром по чрезвычайным ситуациям, Гарегина Баграмяна - министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Акопа Аршакяна - министром транспорта, связи и информационных технологий", - говорится в тексте указа.

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