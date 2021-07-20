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В Армении назначили первого замминистра обороны

В Армении назначили первого замминистра обороны Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны страны.
В регионе
20 июля 2021 г. 18:56
В Армении назначили первого замминистра обороны
Аршак Карапетян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, указ опубликован во вторник на официальном сайте главы кабмина.

"Руководствуясь законом о "Государственной службе", назначить Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны Армении", - говорится в указе.

Напомним, что ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о освобождении от должности и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна. До последнего назначения Карапетян занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении.

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