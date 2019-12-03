В Армении назначены три заместителя начальника Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Тирана Хачатряна начальником оперативного управления Генштаба ВС, заместителя главы Генштаба ВС республики, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

При этом Т.Хачатрян освобожден от должности начальника оперативного управления Генштаба ВС, замначальника ГШ ВС республики.

Еще одним указом президента Андраник Макарян назначен на должность начальника главного управления по подготовке ВС, замначальника ГШ ВС республики. При этом он освобожден от должности начальника управления по боевой подготовке ВС, заместителя начальника ГШ ВС Армении.

Еще одним указом А.Саркисяна Аракел Мартикян назначен начальником главного управления разведки Генштаба ВС-замначальника ГШ ВС Армении. При этом он освобожден от должности начальника управления разведки Генштаба ВС.