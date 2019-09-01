​В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке

Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри.

Как передает Report, cо ccылкой на РИА Новости, oб этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация об инциденте поступила в отдел "Муш" полиции Гюмри. По данным правоохранителей, выехавшая оперативная группа обнаружила на свалке труп годовалой девочки со связанными клейкой лентой руками и ногами.

"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлена личность ребенка. Мать девочки обнаружена и доставлена в отдел "Муш", Обстоятельства выясняются, ведется следствие", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.