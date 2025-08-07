В Армении направили в суд дело в отношении архиепископа Баграта и его 17 соратников

Следственный комитет (СК) Армении завершил предварительное следствие по делу в отношении арестованного лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта и 17 его соратников и направил в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности завершено предварительное следствие в рамках выделенного дела по части 18 человек.

В отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде ареста, еще 1 человек находится под подпиской о невыезде и административным надзором.

Лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян был арестован в конце июня. Следственный комитет Армении тогда заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.