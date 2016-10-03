В Армении налоговый инспектор похитил гражданина Ирана

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Армении сотрудник Налоговой инспекции вместе с подельниками похитил гражданина Ирана, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации пресс-службы Специальной следственной службы Армении, ночью 19 сентября в полицейский отдел Котайка от жителя города Абовян Беника М. поступил сигнал о том, что неизвестные похитили его знакомого с фермы.

Гражданин Ирана Гасем Г. дал показания о том, что налоговый инспектор Комитета по госдоходам Армении Т.Г. вместе с подельниками усадил его в автомобиль "Toyota camry" и поехал в неизвестном направлении, угрожая расправой.

По дороге налоговому инспектору позвонили из полиции, и он немедленно отпустил иностранца.

По факту возбуждено уголовное дело.