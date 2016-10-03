 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении налоговый инспектор похитил гражданина Ирана

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Армении сотрудник Налоговой инспекции вместе с подельниками похитил гражданина Ирана, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    По информации  пресс-службы Специальной следственной службы Армении,  ночью 19 сентября в полицейский отдел Котайка от жителя города Абовян Беника М. поступил сигнал о том, что неизвестные похитили его знакомого с фермы.

    Гражданин Ирана Гасем Г. дал показания о том, что налоговый инспектор Комитета по госдоходам Армении Т.Г. вместе с подельниками усадил его в автомобиль "Toyota camry" и поехал в неизвестном направлении, угрожая расправой.

    По дороге налоговому инспектору позвонили из полиции, и он немедленно отпустил иностранца.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi