В Армении начштаба воинской части предъявлено обвинение в доведении до самоубийства солдата

Заместителю командира стрелкового батальона, начальнику штаба воинской части А.Т. предъявлено обвинение в доведении до самоубийства военнослужащего Граника Хнкояна.

Заместителю командира стрелкового батальона, начальнику штаба воинской части А.Т. предъявлено обвинение в доведении до самоубийства военнослужащего Граника Хнкояна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ходе предварительного следствия получены данные о том, что майор А.Т. совершил действия, направленные против воинской чести и достоинства, применив насилие в отношении Хнкояна в присутствии сослуживцев. Тело Хнкояна с огнестрельным ранением в голову было обнаружено чуть позже после указанного инцидента.

"Находясь в подавленном состоянии, Граник Хнкоян из закрепленного за ним автомата открыл очередь и нанес себе смертельные огнестрельные ранения, вследствие чего на месте скончался", - отметили в ведомстве.

15 августа главе штаба было предъявлено обвинение, следственный орган ходатайствовал о помещении его под стражу. Суд избрал мерой пресечения домашний арест.

Отметим, что Минобороны сообщило о гибели Граника Хнкояна 12 августа. Тело солдата было обнаружено у гаража с огнестрельным ранением в голову. Была проведена судебно-медицинская экспертиза.