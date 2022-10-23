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В Армении начнут сажать за отказ от суверенитета

В Армении начнут сажать за отказ от суверенитета Минюст Армении опубликовал законопроект о криминализации призывов или действий, нацеленных на отказ или на частичное ограничение суверенитета республики.
В регионе
23 октября 2022 г. 18:11
В Армении начнут сажать за отказ от суверенитета

Минюст Армении опубликовал законопроект о криминализации призывов или действий, нацеленных на отказ или на частичное ограничение суверенитета республики.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, ведомство предложило дополнить этим пунктом уже существующую статью 412 УК РА.

"После принятия проекта уголовно наказуемыми деяниями будут считаться действия, направленные на полное или частичное ограничение суверенитета Армении путем применения насилия или угрозы применения насилия в пользу другого государства или международной, или наднациональной общественной организации, а также публичные призывы к отказу от суверенитета", - приводят СМИ пояснительную записку министерства.

Наказанием по предложенному пункту станет тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет.

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