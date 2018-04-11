 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении начнется круглосуточный митинг

    Нужно не допустить, чтобы депутаты, войдя в здание, проголосовали за избрание Сержа Саргсяна премьер-министром

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ С 13 апреля в Армении начнется круглосуточный митинг.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, уже 11 дней, как депутаты НС от партии "Гражданский договор", составляющей часть альянса "Выход", отсутствуют на заседаниях парламента Армении. Сегодня депутат Лена Назарян пришла на пленарное заседание. Выступая с трибуны, она призвала граждан прийти на митинг.

    "11 дней назад глава фракции "Выход" Никол Пашинян начал поход с хештегом #МойШаг, к которому примкнули сотни сторонников, соратников, участников гражданской инициативы. Поход начался с Гюмри, участники, преодолев 195 км, пройдя 300 тысяч шагов пешком, дойдут до площади Республики, где в 18:30 начнется круглосуточный митинг, который продлится четыре дня. Цель этого митинга – собрать столько народа, чтобы возможно было окружить все входы в НС и не допустить, чтобы депутаты, войдя в здание, проголосовали за избрание Сержа Саргсяна премьер-министром", - сказала она.

    Лена Назарян отметила, что их инициатива не освещается Общественной и другими телекомпаниями, а граждан, распространяющих информацию о митинге, задерживают.

    "Если заседание НС для избрания Сержа Саргсяна премьером дважды будет сорвано, парламент распускается и назначаются новые парламентские выборы. Уважаемые граждане, я призываю вас прийти на площадь Свободы и сделать свой шаг против эмиграции, застоя и ради счастливой Армении", - сказала Назарян.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi
    Fatal error: Uncaught RedisException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php:140 Stack trace: #0 /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php(140): session_write_close() #1 [internal function]: CHttpSession->close() #2 {main} thrown in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php on line 140