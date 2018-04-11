Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ С 13 апреля в Армении начнется круглосуточный митинг.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, уже 11 дней, как депутаты НС от партии "Гражданский договор", составляющей часть альянса "Выход", отсутствуют на заседаниях парламента Армении. Сегодня депутат Лена Назарян пришла на пленарное заседание. Выступая с трибуны, она призвала граждан прийти на митинг.

"11 дней назад глава фракции "Выход" Никол Пашинян начал поход с хештегом #МойШаг, к которому примкнули сотни сторонников, соратников, участников гражданской инициативы. Поход начался с Гюмри, участники, преодолев 195 км, пройдя 300 тысяч шагов пешком, дойдут до площади Республики, где в 18:30 начнется круглосуточный митинг, который продлится четыре дня. Цель этого митинга – собрать столько народа, чтобы возможно было окружить все входы в НС и не допустить, чтобы депутаты, войдя в здание, проголосовали за избрание Сержа Саргсяна премьер-министром", - сказала она.

Лена Назарян отметила, что их инициатива не освещается Общественной и другими телекомпаниями, а граждан, распространяющих информацию о митинге, задерживают.

"Если заседание НС для избрания Сержа Саргсяна премьером дважды будет сорвано, парламент распускается и назначаются новые парламентские выборы. Уважаемые граждане, я призываю вас прийти на площадь Свободы и сделать свой шаг против эмиграции, застоя и ради счастливой Армении", - сказала Назарян.