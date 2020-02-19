 Наверх

В Армении начинается суд на Саргсяном

В Армении начинается суд на Саргсяном

Первое заседание суда по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна назначено на 25 февраля, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила С.Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов США путем растраты. Экс-президент в свою очередь не признает вину, считая дело политическим преследованием. 20 января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.

"Дело передано судье Ваге Мисакяну... Заседание назначено на 25 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено и бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!