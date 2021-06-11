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В Армении началось электронное голосование на внеочередных выборах в парламент

В Армении началось электронное голосование на внеочередных выборах в парламент Электронное голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении началось с 8:00 по местному времени
В регионе
11 июня 2021 г. 10:24
В Армении началось электронное голосование на внеочередных выборах в парламент

Электронное голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении началось с 8:00 по местному времени. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о начале электронного голосования сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

"Электронное голосование началось 11 июня в 08:00 по ереванскому времени и завершится 13 июня в 20:00. Итоги голосования будут подведены в день основного голосования 20 июня, после 20:00", - говорится в сообщении.

В электронном голосовании участвуют служащие дипломатических или консульских представительств Армении, члены семьи, проживающие с ними за границей и имеющие право голоса, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или учебе в зарубежных странах, и члены семьи, проживающие с ними за пределами Армении.

Согласно списку, опубликованному Центральной избирательной комиссией, право голосовать электронным способом получили 650 человек.

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Версия на английском языке Electronic voting in early parliamentary elections kicks off in Armenia

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