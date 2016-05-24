В Армении начались учения сил спецназначения ОДКБ

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Армении стартовали учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

В ходе двухдневных тактико-специальных учений "Кобальт-2016", впервые проводимых в Армении, на базе учебного центра "Баграмян" задействованы более 500 человек личного состава, более 20 единиц специальной бронетехники и не менее четырех боевых и военно-транспортных вертолетов "Ми 24" и "Ми 8".

В учениях принимают участие представители спецподразделений органов внутренних дел (полиции), внутренних войск Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Армении, а также национальная гвардия России.

На учениях будут отработаны совместные операции по пресечению деятельности террористических групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и наркотиков, будет совершенствоваться оперативно-боевая выучка личного состава при выполнении задач.