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    ​В Армении начались учения российских военных с участием беспилотников

    В течение месяца расчеты БЛА отработают навыки подготовки беспилотников к запуску

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Тренировки с расчетами подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) стартовали на российской военной базе в Армении, передает Report cо ссылкой на российские СМИ.

    "На комплексных занятиях квалифицированные инструкторы обучат более 100 военнослужащих, которые ранее изучили материальную часть современного комплекса "Наводчик-2" и порядок запуска его самолетов", - сообщила пресс-служба Южного военного округа министерства обороны России.

    В течение месяца расчеты БЛА отработают навыки подготовки беспилотников к запуску.

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