​В Армении начались учения российских военных с участием беспилотников

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Тренировки с расчетами подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) стартовали на российской военной базе в Армении, передает Report cо ссылкой на российские СМИ.

"На комплексных занятиях квалифицированные инструкторы обучат более 100 военнослужащих, которые ранее изучили материальную часть современного комплекса "Наводчик-2" и порядок запуска его самолетов", - сообщила пресс-служба Южного военного округа министерства обороны России.

В течение месяца расчеты БЛА отработают навыки подготовки беспилотников к запуску.