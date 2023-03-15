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В Армении начали уголовное дело по факту превращения воинской части в зону отдыха

В Армении начали уголовное дело по факту превращения воинской части в зону отдыха Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения зданий и территории воинской части в селе Бердкунк Гегаркуникской области.
В регионе
15 марта 2023 г. 11:37
В Армении начали уголовное дело по факту превращения воинской части в зону отдыха

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения зданий и территории воинской части в селе Бердкунк Гегаркуникской области.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, крупная недвижимость общей площадью свыше 20 тыс. кв. м в 2012 г. была отчуждена в пользу гражданина России Г.В. на правах безвозмездного пользования. Стоимость сделки составила 101,3 млн драмов (более 250 тыс. долларов по текущему курсу).

Для легализации сделки в нормативные акты были внесены изменения статуса недвижимости. К процессу имеют отношение бывший глава аппарата министерства обороны, экс-глава общины Бердкунк и другие должностные лица.

Для реализации сделки в кадастровых документах пометка "военного назначения" была изменена на "особое назначение". Однако и "особое назначение" препятствовало дальнейшей приватизации. Для этого в 2013 г. решением совета старейшин общины Бердкунк статус земельного участка вновь был изменен. Орган местного управления превратил здание воинской части в зону отдыха. В декабре 2022 года земельный участок и строения окончательно перешли в собственность Г.В. В конце прошлого года тот продал его гражданину Кипра за 158 млн драмов (405 тыс. долларов), несмотря на то, что армянское законодательство и Конституция запрещают иностранным гражданам обладать правом на собственность в отношении земельного участка, исключение составляют лишь иностранцы с особым статусом.

По факту возбуждено уголовное производство, оно передано в Антикоррупционный комитет.

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