В Армении начали собирать подписи по вопросу вступления в ЕС

Сбор подписей по вопросу вступления Армении в Евросоюз официально стартовал в республике 16 сентября.

Сбор подписей по вопросу вступления Армении в Евросоюз официально стартовал в республике 16 сентября.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЦИК Армении, комиссия 11 сентября дала согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение парламента проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу".

Полномочным представителем инициативной группы назначен член политсовета партии "Республика" Артак Зейналян, занимавший пост министра юстиции Армении в 2018—2019 годах.

ЦИК постановил, что сбор подписей должен пройти с 16 сентября по 14 ноября включительно. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан страны. В случае, если инициативной группе удастся это сделать, а депутаты не одобрят законопроект, то армянским законодательством предусмотрен сбор подписей для вынесения законопроекта на референдум. Для этого потребуются уже 300 тысяч подписей.