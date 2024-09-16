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В Армении начали собирать подписи по вопросу вступления в ЕС

В Армении начали собирать подписи по вопросу вступления в ЕС Сбор подписей по вопросу вступления Армении в Евросоюз официально стартовал в республике 16 сентября.
В регионе
16 сентября 2024 г. 04:26
В Армении начали собирать подписи по вопросу вступления в ЕС

Сбор подписей по вопросу вступления Армении в Евросоюз официально стартовал в республике 16 сентября.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЦИК Армении, комиссия 11 сентября дала согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение парламента проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу".

Полномочным представителем инициативной группы назначен член политсовета партии "Республика" Артак Зейналян, занимавший пост министра юстиции Армении в 2018—2019 годах.

ЦИК постановил, что сбор подписей должен пройти с 16 сентября по 14 ноября включительно. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан страны. В случае, если инициативной группе удастся это сделать, а депутаты не одобрят законопроект, то армянским законодательством предусмотрен сбор подписей для вынесения законопроекта на референдум. Для этого потребуются уже 300 тысяч подписей.

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