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    В Армении началась тотальная забастовка - ВИДЕО

    Блокированы центральные улицы Еревана, железная дорога, аэропорт© Gleb Garanich/Reuters

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Армении началась тотальная забастовка. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, с утра протестующие заблокировали центральные улицы Еревана, дороги,  железную дорогу, аэропорт.

    "Я как народный кандидат обращаюсь по всем государственным служащим: объявляем тотальную забастовку. Эта борьба не может не закончиться победой, нет такого варианта, просто не существует. Завтра не придется извиняться перед кем-то за перекрытие улицы, потому что в Армении уже почти не осталось людей, не поддерживающих эту победу. РПА морально больше не существует", - заявил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян. 

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