В Армении наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

В Армении за последние две недели зафиксирован рост числа заражений коронавирусной инфекцией.

В Армении за последние две недели зафиксирован рост числа заражений коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

"В последнее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За последние 14 дней (по состоянию на 19 июня) зарегистрировано 109 случаев (3,7 на 100 тысяч жителей)," - сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что в стране циркулирует подвариант штамма "омикрон" BA.2.86 (Pirola).

В минздраве добавили, что беспокойство вызывает ситуация с корью: по состоянию на 24 июня зарегистрировано 486 случаев заражения, из которых 287 - среди лиц до 18 лет.