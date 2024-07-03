В Армении наблюдается рост инфляции

В Армении наблюдается рост инфляции и повышение цен.

В Армении наблюдается рост инфляции и повышение цен.

Капк пеедает Report , об этом сообщает Статистический комитет республики.

Согласно отчету, инфляция в Армении в июне (по сравнению с июнем 2023-го) составила 0,8% - весомый показатель по сравнению с прошлым годом.

По данным, основном общий индекс цен вырос за счет бензина (на 25,7%) и дизельного топлива (на 16,5%), что связано с подорожанием в России (откуда в Армению поступает основная часть нефтепродуктов). Из общего показателя инфляции в 0,8%, на них пришлась почти половина (0,397%).

Отметим, что из-за опасений, связанных с недостатком нефтепродуктов внутри страны, с марта до конца мая правительство РФ запретило экспорт бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС). Затем это ограничение было снято, и теперь бензин можно экспортировать как минимум до августа. Таким образом, объем бензина на внутреннем рынке сокращается и отстает от спроса, что и повышает цены.

Инфляция на продовольствие осталась отрицательной – как в целом (-0,7%), так и почти на все виды продуктов по отдельности: на хлеб и крупы (-1,8%), мясо (-2,5%), на молочные продукты и яйца (-0,4%), на сахар (-0,9%), на сливочное и подсолнечное масло (-9,8%), сообщает статком. Добавим, что значительная часть этих товаров – импортная (большая часть муки, две трети курятины, часть говядины и свинины, большая часть сливочного масла, полностью подсолнечное масло и сахар).

По подсчетам, фрукты и овощи этим летом в Армении также подорожали по сравнению с показателем прошлого года; цены на алкоголь и сигареты в основном дорожают в начале года (когда на них растет акциз, по графику, согласованному с другим странами ЕАЭС), остальное время года их стоимость существенно не меняются.



