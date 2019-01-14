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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Армении наблюдается нехватка сжиженного газа. Трудности импорта сжиженного газа в Армению из России и Ирана обусловлены погодными условиями и вызванными ими сложностями транспортировки.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил директор компании-импортера сжиженного газа "Газ пропан" Жирайр Цаханеджян.

По его словам, зафиксирован беспрецедентный рост потребления сжиженного газа, так как в Армении резко возрос спрос на данный вид топлива среди автомобилистов.

Цаханеджян выразил надежду, что до конца недели сжиженный газ, импортируемый из России и Ирана, сможет добраться до АЗС.

Отметим, что компании-импортеры сжиженного газа (LPG) в Армению, а также водители, использующие этот вид газа в своих автомобилях, уже несколько дней как сталкиваются с серьезной проблемой.

Из-за неблагоприятных погодных условий и непроходимых дорог сжиженный газ, импортируемый из России и Ирана, не достигает газозаправочных станций, при том, что запасы сжиженного газа были исчерпаны практически на всех заправочных станциях.