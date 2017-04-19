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    В Армении на российской базе стартовали учения авиации и ПВО

    На высокогорных полигонах военнослужащие отработают взаимодействие расчетов зенитных ракетных комплексов
    © Foto: "RIA Novosti"

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения противовоздушной обороны, истребительной и армейской авиации приступили к учениям на российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении.

    Как передает Report, об этом сoобщил ТАСС глава пресс-службы округа Вадим Астафьев.

    "В учении принимают участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной специальной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1-2", С-300В, а также истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы Эребуни", - сказал Астафьев.

    Участники учений прикроют военные объекты в пунктах постоянной дислокации и перехватят воздушные цели в условиях сложной воздушной и наземной обстановки. На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие отработают взаимодействие расчетов зенитных ракетных комплексов.

    Зенитчики также выполнят электронные пуски по мишеням.

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