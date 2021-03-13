В Армении на российского военнослужащего и его жену напали ножом

В армянском городе Гюмри неизвестный в маске напал на военнослужащего 102-й российской военной базы и его супругу

В армянском городе Гюмри неизвестный в маске напал на военнослужащего 102-й российской военной базы и его супругу.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, возбуждено уголовное дело по факту попытки разбойного нападения в Ширакской области.

Сайт отмечает, что в районе квартала Ани в Гюмри произошло отключение электроэнергии, во время которого 40-летний Роман Романов, проходящий службу на 102-й военной базе РФ, вышел во двор, чтобы узнать, когда оно возобновится.

Выйдя за ним жена Сируш В., заметила, что ее муж дерется с неизвестным в маске. Когда женщина начала звать соседей и кричать, что она вызовет полицию, мужчина в маске также напал на нее с ножом, после чего скрылся.

Чета сообщила прибывшей на место происшествия полиции, что они получили телесные повреждения.