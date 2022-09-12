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В Армении на 20% увеличилось количество случаев заболевания ОРВИ

В Армении на 20% увеличилось количество случаев заболевания ОРВИ В течение последней недели, по сравнению с предыдущей, в Армении зарегистрирован 20-процентный рост случаев заболевания ОРВИ. В тоже время ситуация с распространением вирусных инфекций в республике стабильная и контролируемая.
В регионе
12 сентября 2022 г. 05:16
В Армении на 20% увеличилось количество случаев заболевания ОРВИ

В течение последней недели, по сравнению с предыдущей, в Армении зарегистрирован 20-процентный рост случаев заболевания ОРВИ. В тоже время ситуация с распространением вирусных инфекций в республике стабильная и контролируемая.

Как передает Report, об этом в интервью Sputnik Армения сказал эпидемиолог отдела эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Нерсес Григорян.

"Эпидемиологическая ситуация вполне соответствует осеннему сезону, экстраординарного повышения показателей заболеваемости не зарегистрировано", - сказал Григорян.

По его словам, больше всего случаев заболевания выявлено среди детей до 4 лет (рост за неделю составил 1,4 по сравнению с предыдущей неделей) и от 5 до 14 лет (в 1,5 раза). Меньше ОРВИ распространена среди взрослого населения: количество случаев заболевания увеличилось в 1.1 раза.

Григорян отметил, что в Армении сегодня особенно распространены парагрипп и риновирус. Симптомы - повышение температуры, воспаление верхних дыхательных путей (горло, носоглотка), мышечные боли, слабость.

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