​В Армении мужчина зашил себе рот перед зданием парламента

Мужчина зашил себе рот перед зданием армянского парламента в Ереване из-за семейных и социальных проблем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны.

Отмечается, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления. На место были направлены сотрудники оперативной группы центра и психолог.

"Выяснилось, что в припаркованном у здания Национального собрании (парламента) автомобиле Opel гражданин Мигран М., 1991 года рождения, зашил себе часть губ, обосновав свой поступок семейными и социальными проблемами. На месте ему была оказана психологическая помощь", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

По данным ведомства, гражданин был доставлен в отделение полиции. На место прибыла также бригада скорой помощи, однако от услуг медиков пострадавший отказался.