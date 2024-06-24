О нас

В Армении мужчина снял с электронных кошельков граждан почти $6,5 тыс.

В Армении мужчина снял с электронных кошельков граждан почти $6,5 тыс. В Армении 38-летний мужчина обвиняется в кибер-краже 3,5 млн драмов (почти 6,5 тыс. долларов) у трех разных лиц.
В регионе
24 июня 2024 г. 16:29
В Армении мужчина снял с электронных кошельков граждан почти $6,5 тыс.

В Армении 38-летний мужчина обвиняется в кибер-краже 3,5 млн драмов (почти 6,5 тыс. долларов) у трех разных лиц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В частности в 2021-2022 годах он звонил указанным лицам и, представляясь сотрудником банка, заполучил пароль их электронных кошельков "iDram". После этого он электронным путем получал кредиты на разные суммы на указанных лиц, отправлял на электронные кошелки и обналичивал деньги или делал ставки.

Кроме того, он, получив доступ к электронным кошелкам, украл у одного из граждан 1,9 млн драмов (почти 5 тыс. долларов).

Мужчине предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
23 июня 2024 г. 20:49
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
ФотоДелегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
21 июня 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi