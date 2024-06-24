В Армении мужчина снял с электронных кошельков граждан почти $6,5 тыс.

В Армении 38-летний мужчина обвиняется в кибер-краже 3,5 млн драмов (почти 6,5 тыс. долларов) у трех разных лиц.

В Армении 38-летний мужчина обвиняется в кибер-краже 3,5 млн драмов (почти 6,5 тыс. долларов) у трех разных лиц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В частности в 2021-2022 годах он звонил указанным лицам и, представляясь сотрудником банка, заполучил пароль их электронных кошельков "iDram". После этого он электронным путем получал кредиты на разные суммы на указанных лиц, отправлял на электронные кошелки и обналичивал деньги или делал ставки.

Кроме того, он, получив доступ к электронным кошелкам, украл у одного из граждан 1,9 млн драмов (почти 5 тыс. долларов).

Мужчине предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.