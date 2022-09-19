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В Армении мужчина проник на территорию воинской части

В Армении мужчина проник на территорию воинской части В Армении расследуют инцидент с незаконным проникновением на территорию воинской части.
В регионе
19 сентября 2022 г. 04:43
В Армении мужчина проник на территорию воинской части

В Армении расследуют инцидент с незаконным проникновением на территорию воинской части.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Так, в Главное военное следственное управление СК Армении поступила информация о том, что житель Араратской области незаконно проник на территорию N-ской воинской части, после чего близ КПП начал ругаться в адрес состава данной части и армии.

По данному факту инициировано уголовное производство по статьям УК "Незаконное проникновение на территорию воинской части или иной особо охраняемой военной территории" и "Хулиганство".

Принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств.

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