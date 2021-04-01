В Армении может подорожать проезд в общественном транспорте и такси

Доминирующие сегодня компании на рынке такси могут взять под контроль и городской транспорт в столице

"Доминирующие сегодня компании на рынке такси могут взять под контроль и городской транспорт в столице".

Как передает Report, об этом news.am заявил председатель Отраслевой ассоциации работодателей такси-сервисов Армении Ваагн Саакян.

По его словам, на эти доминирующие компании работают примерно 60 тыс. водителей но как только эти компании импортируют автобусы для городского транспорта, подорожает стоимость проезда в общественном транспорте, сократится количество такси, что приведет к росту цен также и на услуги такси.

Он пояснил, что в долгосрочной перспективе для городского транспорта более целесообразными с точки зрения эксплуатации являются автобусы (в сравнении с "Газелями"), а возможности для их закупки и импорта имеют компании, которые взяли под контроль всю сферу такси.

"Почему Ереван не хочет иметь нормальный городской транспорт? Это делается именно для того, чтобы пока сохранить существующий оборот в сфере такси, потому что, если бы был хороший транспорт, спрос на такси был бы скромнее, чем сейчас", - добавил эксперт.

Саакян выразил убеждение, что именно государство способствовало монополизации сферы такси, а все принимаемые сегодня меры нацелены на искусственное затягивание решения проблемы.

"Те услуги, которые сегодня предоставляются в онлайн-режиме, не являются такси. Это лжецы, которые, обходя законы и не уплачивая налоги, выкачивают из страны огромные деньги. В Ереване ежедневный оборот в сфере такси составляет минимум 600 млн. драмов (более 1,1 млн. долларов США). Никаких налогов из этой суммы в бюджет не уплачивается. Доход монополистов составляет минимум 60 млн. драмов в день (более 110 тыс. долларов США). В результате неравной конкуренции из 1 100 компаний осталось всего несколько организаций", - добавил он.

Прежде чем инициировать реформы в этой сфере, по мнению эксперта, необходимо провести лицензирования водителей такси.

Отметим, что проезд в общественном транспорте Еревана составляет 100 драмов (примерно 0,2 доллара США). Столько же стоит услуга такси из расчета на 1 км.