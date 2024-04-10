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В Армении может быть приостановлено вещание российских телеканалов

В Армении может быть приостановлено вещание российских телеканалов Армения в одностороннем порядке может расторгнуть соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, если предложения армянской стороны о редактировании документа не будут приняты.
В регионе
10 апреля 2024 г. 18:33
В Армении может быть приостановлено вещание российских телеканалов

Армения в одностороннем порядке может расторгнуть соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, если предложения армянской стороны о редактировании документа не будут приняты.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян.

"На следующей неделе мы планируем предложить российской стороне новый пакет предложений с поправками в соглашение с целью достичь такого документа, который будет работать, а в случае нарушений последуют санкции. Если предложения не будут приняты, то я не исключаю, что Армения в одностороннем порядке расторгнет соглашение", - сказал Айрапетян в парламенте в среду.

По его словам, с российской стороной уже состоялись консультации, однако не было достигнуто консенсуса вокруг уже зафиксированных армянской стороной нарушений в телепрограммах, транслируемым российскими телеканалами на территории Армении.

В конце марта в Армении заблокировали трансляцию выходящих в эфир на телеканале "РТР-Планета" авторских программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

В пресс-службе Телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили, что решение принято на основе постоянных нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между Арменией и Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Rusiya telekanallarının yayımını dayandıra bilər
Версия на английском языке Armenia may suspend broadcasting of Russian TV channels

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