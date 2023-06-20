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В Армении мошенники оформили онлайн-кредиты на 21 гражданина

В Армении мошенники оформили онлайн-кредиты на 21 гражданина В Армении 35-летний мужчина и 53-летняя женщина оформили через разработанную ими мошенническую схему кредиты на 21 гражданина, присвоив в общей сложности 3,6 млн драмов (почти 9 тыс. долларов).
В регионе
20 июня 2023 г. 15:54
В Армении мошенники оформили онлайн-кредиты на 21 гражданина

В Армении 35-летний мужчина и 53-летняя женщина оформили через разработанную ими мошенническую схему кредиты на 21 гражданина, присвоив в общей сложности 3,6 млн драмов (почти 9 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 53-летняя жительница Лорийской области под разными предлогами фотографировала паспорта своих знакомых, родственников и односельчан, а мужчина зарегистрировал на них онлайн-кредиты.

Мерой пресечения в отношении злоумышленников избрана подписка о невыезде.

Предварительное следствие завершено. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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