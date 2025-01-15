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В Армении могут заблокировать передачу "Вести недели" с Дмитрием Киселевым

В Армении могут заблокировать передачу "Вести недели" с Дмитрием Киселевым Армянский регулятор может заблокировать передачу "Вести недели" с Дмитрием Киселевым после аналогичного решения в отношении "Вечера с Владимиром Соловьевым".
В регионе
15 января 2025 г. 15:02
В Армении могут заблокировать передачу Вести недели с Дмитрием Киселевым

Армянский регулятор может заблокировать передачу "Вести недели" с Дмитрием Киселевым после аналогичного решения в отношении "Вечера с Владимиром Соловьевым".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в парламенте министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян.

На вопрос, возможно ли закрытие, чиновник заявил: "Да, однозначно".

Ранее, как известно, в МИД страны был вызвал посол РФ Сергей Копыркин, которому вручили ноту протеста из-за выпуска "Вести недели", вышедшего в эфир 12 января.

В МИД Армении считают, в одном из репортажей были озвучены "искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".

В итоговой программе Киселева вышел репортаж на тему армяно-азербайджанских отношений, открытия региональных коммуникаций и решения правительства Армении поддержать процесс вступления в ЕС.

Сам Киселев также отреагировал на недовольство армянской стороны, заявив в одном из интервью, что не понимает, "какое конкретно высказывание задело армянских братьев". Телеведущий подчеркнул, что "пока нечего комментировать".

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