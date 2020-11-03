В Армении легализовали привлечение террористов в армию

В Армении официально подтвердили нехватку военнослужащих.

В Армении официально подтвердили нехватку военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в парламенте Армении во втором чтении принят закон о формировании добровольческих отрядов.

Очевидно, что под добровольческими отрядами следует понимать в том числе отряды наемников. Тем самым Армения легализовала участие в своих войсках террористов. Принятый парламентом Армении документ подвел правовую основу под намерения, которые ранее неоднократно озвучивались армянскими властями.

Отметим, что не так давно сепаратистский режим “принял решение о создании добровольческих отрядов” с очевидной целью привлечь наемников.