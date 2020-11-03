О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении легализовали привлечение террористов в армию

В Армении легализовали привлечение террористов в армию В Армении официально подтвердили нехватку военнослужащих.
В регионе
3 ноября 2020 г. 15:07
В Армении легализовали привлечение террористов в армию

В Армении официально подтвердили нехватку военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в парламенте Армении во втором чтении принят закон о формировании добровольческих отрядов.

Очевидно, что под добровольческими отрядами следует понимать в том числе отряды наемников. Тем самым Армения легализовала участие в своих войсках террористов. Принятый парламентом Армении документ подвел правовую основу под намерения, которые ранее неоднократно озвучивались армянскими властями.

Отметим, что не так давно сепаратистский режим “принял решение о создании добровольческих отрядов” с очевидной целью привлечь наемников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda terrorçuların orduya cəlb olunması üçün qanun qəbul edilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ношение медицинской маски стало обязательным в Грузии
Ношение медицинской маски стало обязательным в Грузии
3 ноября 2020 г. 14:00
Грузинская оппозиция официально отказалась от депутатских мандатов
Грузинская оппозиция официально отказалась от депутатских мандатов
3 ноября 2020 г. 13:14
Азербайджанский оппозиционер вызван в СГБ Грузии
Азербайджанский оппозиционер вызван в СГБ Грузии
3 ноября 2020 г. 13:05
Еще один министр в Грузии самоизолировался
Еще один министр в Грузии самоизолировался
3 ноября 2020 г. 12:53
В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом
3 ноября 2020 г. 12:04
Число жертв землетрясения в Измире достигло 102
Число жертв землетрясения в Измире достигло 102
3 ноября 2020 г. 11:51
Число случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 95 тыс.
Число случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 95 тыс.
3 ноября 2020 г. 11:51
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 20 человек
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 20 человек
3 ноября 2020 г. 11:28
В Москве за сутки умерли свыше 60 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли свыше 60 пациентов с коронавирусом
3 ноября 2020 г. 01:38
Число жертв землетрясения в Измире достигло 92
Число жертв землетрясения в Измире достигло 92
2 ноября 2020 г. 21:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi