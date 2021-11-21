В Армении коронавирус выявлен еще у 492 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 334 075.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 334 075.

Как сообщает Report, об этом сообщает в субботу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 20 ноября таких случаев было 333 583. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 492.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 278 (+25 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 405 (+1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 304 017. На лечении находятся 19 781 человек. Общее количество проведенных тестов – 2 306 456 (7 436 за последние сутки).