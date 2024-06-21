В Армении конфискуют имущество лиц, связанных с братом Сержа Саргсяна

Антикоррупционный суд Армении принял решение о конфискации в пользу государства имущества ряда лиц, связанных с Левоном Саргсяном - братом третьего президента Сержа Саргсяна.

Антикоррупционный суд Армении принял решение о конфискации в пользу государства имущества ряда лиц, связанных с Левоном Саргсяном - братом третьего президента Сержа Саргсяна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Согласно сообщению на официальной странице Антикоррупционного суда в соцсетях, суд постановил изъять особняк в элитном поселке Ваагни (пригород Еревана), более 17 млн драмов (около 43,5 тыс. долларов), акции, два грузовика "КамАЗ" и другие активы, чья законность не была доказана.

Отметим, что сам Левон Саргсян объявлен в Армении в розыск и является фигурантом нескольких уголовных дел.