В Армении комбинат создаст комиссию по повышению зарплат бастующим работникам

Большинство сотрудников Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК) готово вернуться к работе.

Большинство сотрудников Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК) готово вернуться к работе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЗММК.

Отмечается, что правоохранительные органы уведомлены о том, что некоторые из бастующих не имеют никакого отношения к компании, не числятся в ее составе.

"Компания считает, что группа лиц не должна иметь возможности постоянно нарушать работу стратегически важной организации незаконными способами, при этом нанося значительный материальный ущерб тысячам сотрудников", - говорится в заявлении.

Компания примет все предусмотренные законом меры для обеспечения безопасности своих сотрудников, а также защиты производственных объектов и имущества.

После возобновления производства ЗММК намерен создать специальную комиссию, разберется с вопросом изменения зарплат сотрудников.

С конца января сотрудники комбината бастуют. Они требуют повышения зарплат на 50%, администрация считает это неприемлемым.