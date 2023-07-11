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В Армении командир взвода обвиняется в нарушении правил несения боевой службы

В Армении командир взвода обвиняется в нарушении правил несения боевой службы Командиру взвода, покинувшему опорный пункт в Сюнике во время 44-дневной войны, предъявлено обвинение.
В регионе
11 июля 2023 г. 11:16
В Армении командир взвода обвиняется в нарушении правил несения боевой службы

Командиру взвода, покинувшему опорный пункт в Сюнике во время 44-дневной войны, предъявлено обвинение.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила Генпрокуратура страны.

Согласно приказу командира одной из воинских частей Минобороны от 6 сентября 2022 г. личный состав входящего в него батальона был привлечен к боевому дежурству в районе Шикаох-Цав-Неркин Ханд в Сюникской области.

По приказу командир взвода стрелковой роты Х. М. был назначен старшиной опорных пунктов на одной из позиций. Он не исполнил свои обязанности надлежащим образом, без ведения боя, без доклада командиру и его разрешения, без разъяснений ситуации подчиненным покинул опорный пункт и ушел в село Неркин Ханд.

20 июня прокурор инициировал уголовное производство в отношении Х. М. по статье 540 УК Армении (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы).

6 июля прокурор с обвинительным заключением направил материалы дела в уголовный суд общей юрисдикции Сюникской области.

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