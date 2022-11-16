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В Армении командир воинской части и еще трое офицеров задержаны за взятку

В Армении командир воинской части и еще трое офицеров задержаны за взятку Правоохранительные органы задержали командира одной из воинских частей Минобороны Армении и еще троих офицеров по подозрению во взяточничестве.
В регионе
16 ноября 2022 г. 12:59
В Армении командир воинской части и еще трое офицеров задержаны за взятку

Правоохранительные органы задержали командира одной из воинских частей Минобороны Армении и еще троих офицеров по подозрению во взяточничестве.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

Согласно материалам дела, командир части В.А. получил 1 500 долларов от своего заместителя В.С., взамен пообещав перевести на более высокую должность командира взвода Т.Ч., состоявшего в близких отношениях с В.С.

По аналогичной схеме В.С. ходатайствовал о назначении своего приближенного, начальника штаба батальона Х.А. командиром того же батальона. За эту "услугу" В.С. передал командиру части 2 тыс. долларов. Последний в мае 2022 года назначил Х.А. командиром батальона.

На основании изложенных фактов 15 ноября все четверо офицеров были задержаны, им предъявлены обвинения по соответствующим статьям уголовного кодекса.

Антикоррупционный комитет подал в суд ходатайство об аресте предполагаемых преступников.

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