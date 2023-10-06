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В Армении командир воинской части и еще 6 человек обвиняются в хищении почти $150 тыс.

В Армении командир воинской части и еще 6 человек обвиняются в хищении почти $150 тыс. В Армении командир воинской части N Р.Б., директор ООО "МосЭско" К.Г. и еще три человека арестованы по подозрению в похищении 60 млн драмов (порядка 150 тыс. долларов).
В регионе
6 октября 2023 г. 20:21
В Армении командир воинской части и еще 6 человек обвиняются в хищении почти $150 тыс.

В Армении командир воинской части N Р.Б., директор ООО "МосЭско" К.Г. и еще три человека арестованы по подозрению в похищении 60 млн драмов (порядка 150 тыс. долларов).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета Армении.

По материалам дела, Р.Б. в 2017 году, будучи главой комиссии по закупке топлива для армии, помог компании "МосЭско" выиграть тендер на поставку 240 тыс. литров антифриза. По факту компания поставила лишь 156 тыс. литров, при этом получив оплату за полный объем.

К теневой сделке причастны шесть членов комиссии, которые подделывали документы о поступивших поставках. Они обвиняются в хищении государственных средств и служебном подлоге.

Трое членов комиссии задержаны, остальные арестованы. Предварительное следствие продолжается.

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