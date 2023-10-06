В Армении командир воинской части и еще 6 человек обвиняются в хищении почти $150 тыс.

В Армении командир воинской части и еще 6 человек обвиняются в хищении почти $150 тыс.

В Армении командир воинской части N Р.Б., директор ООО "МосЭско" К.Г. и еще три человека арестованы по подозрению в похищении 60 млн драмов (порядка 150 тыс. долларов).

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