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В Армении командир воинской части арестован из-за взятки

В Армении командир воинской части арестован из-за взятки Командир воинской части хозяйственной базы обеспечения ВС Армении арестован из-за взятки в размере 19,5 млн драмов (около $50 тыс.).
В регионе
14 июля 2023 г. 23:56
В Армении командир воинской части арестован из-за взятки

Командир воинской части хозяйственной базы обеспечения ВС Армении арестован из-за взятки в размере 19,5 млн драмов (около $50 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Антикоррупционный комитет.

Согласно информации, В. М. за незаконные действия в интересах директора компании "Ткацкая фабрика Масиси гарун" В. Е. потребовал взятку в 19,5 млн драмов и получил часть суммы.

По данным следствия, компания в 2023 г. стала поставщиком Минобороны Армении и передала 70 тыс. единиц нижнего белья, не соответствующих техническим требованиям (малые размеры). Чтобы "закрыть на это глаза", командир части через заведующего складом потребовал у компании 12 млн драмов в качестве взятки.

Выяснилось также, что это был не первый случай. Взятки в размере 6,5 млн и 1 млн драмов за аналогичные "услуги" были получены ранее, в 2022-2023 гг. Речь опять же шла о поставках нижнего белья и женских ботинок малых размеров. Деньги передавались по частям командиру через заведующего складом.

13 июля указанные лица были задержаны, им предъявлены обвинения. Подозреваемые арестованы.

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