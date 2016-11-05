В Армении количество зарегистрированных правонарушений возросло на 11% по сравнению с прошлым годом

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Армении количество зарегистрированных преступлений (правонарушений) в январе-сентябре возросло в годовом исчислении на 11%, составив более 14,2 тыс. случаев.

Как передает Report, об этом сообщает news.am со ссылкой на официальные источники Армении.

По информации, наиболее распространены преступления, направленные против собственности. Количество совершенных правонарушений в этой области увеличилось на 27%. Около 40% всех преступлений в стране приходится именно на эту группу, по которой в январе-сентябре было зарегистрировано свыше 5,6 тыс. случаев.

Сообщается, что зарегистрированы также правонарушения по статье "расхищение государственного и общественного имущества".