 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении количество зарегистрированных правонарушений возросло на 11% по сравнению с прошлым годом

    Зарегестрированы также правонарушения по статье расхищение государственного и общественного имущества

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Армении количество зарегистрированных преступлений (правонарушений) в январе-сентябре возросло в годовом исчислении на 11%, составив более 14,2 тыс. случаев.

    Как передает Report, об этом сообщает news.am со ссылкой на официальные источники Армении.

    По информации, наиболее распространены преступления, направленные против собственности. Количество совершенных правонарушений в этой области увеличилось на 27%. Около 40% всех преступлений в стране приходится именно на эту группу, по которой в январе-сентябре было зарегистрировано свыше 5,6 тыс. случаев.

    Сообщается, что зарегистрированы также правонарушения по статье "расхищение государственного и общественного имущества". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi
    Fatal error: Uncaught RedisException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php:140 Stack trace: #0 /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php(140): session_write_close() #1 [internal function]: CHttpSession->close() #2 {main} thrown in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php on line 140