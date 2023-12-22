В Армении кибермошенники нанесли более $500 тыс. ущерба

Следственный комитет Армении предупредил граждан страны о мошеннической схеме, по которой у граждан уже похитили более $500 тысяч.

Следственный комитет Армении предупредил граждан страны о мошеннической схеме, по которой у граждан уже похитили более $500 тысяч.

Как передает Report , соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мошенники посредством нейросетей разработали рекламу, в которой известные личности – политики и предприниматели, призывают инвестировать в разные проекты либо приобретать акции различных компаний, в том числе ЗАО "Газпром Армения".

Жертвами мошенников в основном становятся люди, которые не владеют технологиями и соглашаются на предоставление своих банковских данных.

СК призывает граждан воздерживаться от инвестирования в подобные сомнительные проекты и не предоставлять свои данные злоумышленникам.