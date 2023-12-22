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В Армении кибермошенники нанесли более $500 тыс. ущерба

В Армении кибермошенники нанесли более $500 тыс. ущерба Следственный комитет Армении предупредил граждан страны о мошеннической схеме, по которой у граждан уже похитили более $500 тысяч.
В регионе
22 декабря 2023 г. 01:19
В Армении кибермошенники нанесли более $500 тыс. ущерба

Следственный комитет Армении предупредил граждан страны о мошеннической схеме, по которой у граждан уже похитили более $500 тысяч.

Как передает Report, соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мошенники посредством нейросетей разработали рекламу, в которой известные личности – политики и предприниматели, призывают инвестировать в разные проекты либо приобретать акции различных компаний, в том числе ЗАО "Газпром Армения".

Жертвами мошенников в основном становятся люди, которые не владеют технологиями и соглашаются на предоставление своих банковских данных.

СК призывает граждан воздерживаться от инвестирования в подобные сомнительные проекты и не предоставлять свои данные злоумышленникам.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda fırıldaqçılar 500 min dollardan çox pulu oğurlayıblar

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