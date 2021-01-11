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В Армении карантин из-за коронавируса продлили на полгода

В Армении карантин из-за коронавируса продлили на полгода Правительство Армении продлило до 11 июля карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 января.
В регионе
11 января 2021 г. 19:21
В Армении карантин из-за коронавируса продлили на полгода

Правительство Армении продлило до 11 июля карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина республики.

Согласно принятому в понедельник решению, иностранцам разрешается въезжать на территорию Армении в условиях карантина не только воздушным путем, но и через наземные пропускные пункты при наличии у них отрицательных результатов ПЦР-тестов, сделанных не позже, чем за 72 часа до отправления в страну.

Кроме того, сняты ограничения на число участников общественных мероприятий, ранее оно не должно было превышать 60. Разрешаются также мероприятия в закрытых территориях.

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